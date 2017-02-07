هل انتهت صلاحية رخصة قيادتكم؟ ابتداءً من الغد: اصدار الرخصة في فروع البريد

القانون لا يسري على من لديهم عمليا رخصة سياقة

أكدت مصادر اسرائيلية انه بدءً من يوم غد الأربعاء الموافق 07.02.2017 سيكون بالإمكان اصدار رخصة قيادة في كافة فروع البريد في البلاد بدلا من مكاتب سلطة الترخيص، الأمر الذي يتيح المجال أمام كل سائق انتهت صلاحية رخصته أو أضاع رخصته أو سرقت منه وما شابه، إصدار رخصة قيادة في فروع البريد.



ويشار إلى أن الدفع في سلطة البريد يكون نقدا، فيما يحصل السائق على رخصة قيادة مؤقتة وبعدها تصل الى منزله البطاقة البلاسيتيكية الدائمة. ويتطلب الأمر عرض بطاقة الهوية مع التأكيد على أن القانون لا يسري على من لديهم عمليا رخصة سياقة، أو من فرضت عليه بعض القيود من قبل سلطات الدولة مثل الحجوزات من قبل دائرة الاجراء أو أوامر محكمة وما إلى ذلك.

وقال وزير المواصلات، يسرائيل كاتس: "إن من شأن هذه الخطوة التي تتاح فيها إمكانية اصدار رخصة قيادة في فروع البريد في إسرائيل، أن تحسّن بشكل ملحوظ الخدمة المقدمة للجمهور، وتقلل من الازدحامات في مكاتب الترخيص".