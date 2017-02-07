إنريكي قبل لقاء اتليتيكو: برشلونة يحتاج لدعم جماهيري

إنريكي:



هدف الفريق هو الوصول الى النهائيات كلها وحصد كافة الألقاب

أكّد مدرب نادي برشلونة الإسباني، لويس إنريكي ، أنّ "الدعم الجماهيري للبارسا أمام اللقاء المرتقب هذا المساء ضد اتليتيكو مدريد في إياب قبل نهائي كأس ملك اسبانيا لا غنى عنه، خصوصا وأن الفريق يحتاج الى مساندة جماهيرية". وقال إنريكي: "نأمل في أن يكون يوما خاصا بالنسبة لنا وهدفنا الأول هو التقدم والفوز في المباراة".



لويس إنريكي



وشدّد مدرب البارسا، على أنّ "هدف الفريق هو الوصول الى النهائيات كلها وحصد كافة الألقاب، وأن مقابلة فريق مثل أتليتيكو لن يكون بالأمر السهل، ومع هذا فإن حصد الألقاء ليس سوى تتويجا لجهود النادي واللاعبين".