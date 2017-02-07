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رياضة وشباب كرة مضرب جيمس يواصل تألقه ويسجل 32 نقطة على حساب واشنطن ويزاردز

رياضة وشباب

جيمس يواصل تألقه ويسجل 32 نقطة على واشنطن ويزاردز
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جيمس يواصل تألقه ويسجل 32 نقطة على حساب واشنطن ويزاردز

جيمس سجل مؤخرا رقما قياسيا ليصبح ثامن أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الـNBA

طرد جيمس من المباراة لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات بعد احتساب 63 أخطاء ضده قبل دقائق معدودة انتهاء عمر اللقاء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-07 14:15:45 A A

انتفض كليفلاند كافاليرز على نظيره واشنطن ويزاردز وفاز عليه بفارق 5 نقاط فقط، بعد أن حصد 140 نقطة مقابل 135، في الوقت الاضافي ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين والتي أقيمت أمس الإثنين، وتألق فيها كل من لاف وليبرون جيمس اللذان ساهما بفوز كليفلاند كافاليرز، حيث سجل لاف 39 نقطة وجيمس 32 نقطة.


جيمس خلال المباراة

 ويشار إلى أن جيمس سجل مؤخرا رقما قياسيا ليصبح ثامن أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ الـNBA لاجتيازه الـ28 ألف نقطة. كما تم طرده من المباراة لأول مرة في أكثر من ثلاث سنوات بعد احتساب 63 أخطاء ضده قبل دقائق معدودة انتهاء عمر اللقاء.

وسجل جيمس رمية ثلاثية مذهلة بتصويب الكرة في اللوحة قبل أن تدخل الحلقة قبل 0.3 ثانية على نهاية الوقت الأصلي وسط حالة من الذهول والصدمة من مشجعي أصحاب الأرض ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي. وأنهى جيمس المباراة بتمرير 17 كرة حاسمة في رقم قياسي لهذا اللاعب المخضرم خلال مشواره الحافل.

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