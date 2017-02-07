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مطبخ اطباق رئيسية دجاج بصلصة الباربيكيو الشهية والطيبة

مطبخ

دجاج بصلصة الباربيكيو الشهية والطيبة
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دجاج بصلصة الباربيكيو الشهية والطيبة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-08 08:24:24 A A

المقادير
صلصة الباربيكيو: كوب ونصف
عصير الأناناس: ثلاث أرباع الكوب
الصويا صوص: 3 ملاعق كبيرة
صدر الدجاج: 500 غراماً (مقطع شرائح)
البصل الأخضر: 2 عود (مفروم)



طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 400 و جهزي صينية الفرن و بطنيها بورق الزبدة.

2. اخلطي الباربيكيو صوص مع عصير الأناناس و الصويا صوص.

3. ضعي قطع الدجاج بخليط الباربيكيو صوص و اتركيه لمدة 30 دقيقة.

4. ضعي قطع الدجاج في الصينية المجهزة مع الصوص وأدخليه للفرن لمدة 20 -30 دقيقة مع التقليب حتى ينضج الدجاج.

5. زيني وجه الصينية بالبصل الأخضر وقدميه ساخنا.

 

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