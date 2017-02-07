دجاج بصلصة الباربيكيو الشهية والطيبة
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المقادير
صلصة الباربيكيو: كوب ونصف
عصير الأناناس: ثلاث أرباع الكوب
الصويا صوص: 3 ملاعق كبيرة
صدر الدجاج: 500 غراماً (مقطع شرائح)
البصل الأخضر: 2 عود (مفروم)
طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 400 و جهزي صينية الفرن و بطنيها بورق الزبدة.
2. اخلطي الباربيكيو صوص مع عصير الأناناس و الصويا صوص.
3. ضعي قطع الدجاج بخليط الباربيكيو صوص و اتركيه لمدة 30 دقيقة.
4. ضعي قطع الدجاج في الصينية المجهزة مع الصوص وأدخليه للفرن لمدة 20 -30 دقيقة مع التقليب حتى ينضج الدجاج.
5. زيني وجه الصينية بالبصل الأخضر وقدميه ساخنا.
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