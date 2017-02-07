إيهاب متاني من قلنسوة: اذا أرادوا هدم بيتي فليقتلوني أوّلا أو يهدمونه فوق رأسي

إيهاب متاني:



اصبحنا نعيش بأجواء نفسية سيئة ومقلقة ونكاد لا ننام الليل في اعقاب ما نتعرض له من سياسة ظالمة



إذا ارادوا هدم بيتي فليقتلوني اولا أو أن يهدموا البيت فوق رؤوسنا، لانه يصعب علينا بعد تعب وجهد سنوات طويلة أن نرى بيتنا يهدم خلال 5 دقائق ويحول لركام



لا يعقل انه بعد هدم البيوت في قلنسوة وأم الحيران وبعد كل النضالات الجماهيرية أن تواصل الحكومة تنفيذ اوامر الهدم وبالأخص داخل البلدات العربية

تعيش عائلة متاني من قلنسوة بحالة من القلق والخوف، بعد أن طلبت منها لجنة التنظيم اللوائية هدم بيتهم خلال اسبوعين بحجة البناء غير المرخص، وحتى هذه اللحظات لا تتوفر لدى العائلة أي حلول، سوى مناشدة الجماهير العربية مساندتها بهدف التصدي للهدم.



وقال ايهاب متاني صاحب البيت لموقع العرب وصحيفة كل العرب: " يوم أمس حضر ممثل من لجنة التنظيم اللوائية ورافقه رجال الشرطة، وابلغوني بأن هناك نوايا لهدم بيتي حتى يوم 28-2-2017، وفي الحقيقة لا اعرف كيف سأتصرف حتى اتخطى على الأقل مرحلة الخطر، ففي البيت اسكن مع زوجتي وابنائي، وقد دفعت مبالغ طائلة وحصلت على قروض لم انتهِ من تسديدها لإقامة البيت المهدد ليكون لدينا مأوى خاص بنا، لكن مع الأسف الشديد اصبحنا نعيش بأجواء نفسية سيئة ومقلقة ونكاد لا ننام الليل في اعقاب ما نتعرض له من سياسة ظالمة".

وتابع: "نحن نؤكد باننا لن نخرج من بيوتنا مهما كلف الأمر، فالأرض ارضنا والبيت بيتنا، وإذا ارادوا هدم بيتي فليقتلوني اولا أو أن يهدموا البيت فوق رؤوسنا، لانه يصعب علينا بعد تعب وجهد سنوات طويلة أن نرى بيتنا يهدم خلال 5 دقائق ويحول لركام. من حقنا السكن على ارضنا لا أن نشرد منها. لا يعقل انه بعد هدم البيوت في قلنسوة وأم الحيران وبعد كل النضالات الجماهيرية أن تواصل الحكومة تنفيذ اوامر الهدم وبالأخص داخل البلدات العربية. كما يبدو أن هنالك اوامر لتسليط الضوء على قلنسوة بشكل خاص".



إيهاب متاني امام منزله المهدد بالهدم

وواصل حديثه قائلا: "الوضع الذي نمر به ماديا ومعنويا صعب للغاية، ولا نستوعب ما نتعرض له، فكل الوقت نتخوف من وصول الشرطة والجرافات لهدم البيت، لذلك ما اطلبه هو مساعدتي في الحصول على اوراق لتجميد أمر الهدم، مع أن الجهات المسؤولة تضع امامنا الكثير من العراقيل والعقبات للحصول على تراخيص بناء. آمل أن نرى وقفة جدية معنا حتى نتصدى للهدم الذي يهدد حياتنا ومستقبلنا".

افراد الشرطة يتفقدون منطقة بيت ايهاب متاني

من جهة أخرى، وصل صباح اليوم افراد من الشرطة الى المنطقة التي يسكن فيها ايهاب متاني، وتسود هناك حالة من الغضب في بسبب مواصلة الحكومة لسياسة الهدم والتشريد، حيث اكد السكان هناك "أنهم سيناضلون من اجل التصدي للهدم، ولن يسمحوا بأن يتكرّر تنفيذ هدم البيوت". ويشار إلى أن اللجنة الشعبية قد اصدرت بيانا لها دعت من خلاله المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام يوم السبت المقبل على مدخل البلدة احتجاجا على موضوع الهدم، كما أن هنالك نشاطات عديدة تقام داخل خيمة الاعتصام للتضامن مع اصحاب البيوت المهدومة".

