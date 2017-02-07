وفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) من البعنة بعد صراع مع المرض
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فجعت قرية البعنة صباح اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) بعد صراع مع مرض العضال الذي لم يمهله كثيرا. وسيشيّع جثمانه بعد عصر اليوم الثلاثاء الى مثواه الاخير في قرية البعنة ...له الرحمة.
المرحوم الشاب ايهاب علي
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