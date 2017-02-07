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أخبار محليات وفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) من البعنة بعد صراع مع المرض

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الشاغور وفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) من البعنة
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وفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) من البعنة بعد صراع مع المرض


 

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-07 11:23:29 A A

فجعت قرية البعنة صباح اليوم الثلاثاء بوفاة الشاب ايهاب علي (45 عاما) بعد صراع مع مرض العضال الذي لم يمهله كثيرا. وسيشيّع جثمانه بعد عصر اليوم الثلاثاء الى مثواه الاخير في قرية البعنة ...له الرحمة.


المرحوم الشاب ايهاب علي

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