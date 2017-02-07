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أخبار محليات ايهاب متاني من قلنسوة يستلم أمر هدم منزله والشعبية تناشد الجماهير العربية بالتحرك

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المثلث الجنوبي ايهاب متاني من قلنسوة يستلم أمر هدم منزله
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ايهاب متاني من قلنسوة يستلم أمر هدم منزله والشعبية تناشد الجماهير العربية بالتحرك

اللجنة الشعبية في قلنسوة:

 قررنا نحن اعضاء اللجنة الشعبية في قلنسوة الخروج لوقفة احتجاجية على المدخل الشرقي لقلنسوة وذلك يوم السبت الوشيك في تمام الساعة 15:30

ندعوكم يا احرار قلنسوة مشاركتنا بهذه الوقفة ونهيب باهلنا من الوسط العربي الوقوف جانبنا ودعمنا وقضيتنا وايضا نتوجه الى الاهل في البلدات المجاورة وخاصة الطيبة والطيرة مشاركتنا بوقفتنا

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-07 09:20:42 A A

استمرار لمسلسل الهدم في قلنسوة والنقب وغيرها من البلدات العربية من الشمال وحتى الجنوب، استلم مؤخرا المواطن ايهاب متاني من السلطات الاسرائيلية أمر هدم منزله في قلنسوة حيث طالبته المحكمة بالعمل على اخلاء منزله حتى يوم 28.2.17 فيما ناشدت احزاب وأطر اجتماعية الجماهير العربية بالتحرك للتصدي لشبح الهدم.


خلال عملية الهدم الاخيرة في قلنسوة والتي شردت 11 عائلة

هذا ووصل الى موقع العرب بيان من اللجنة الشعبية في قلنسوة، جاء فيه: "عقب استلام المواطن ايهاب متاني طلب اخلاء بيته حتى 28.2.2017  للشروع بالهدم وفي ظل التصعيد والهجمات العدوانية الشرسة على قلنسوة التي لم تقتصر على تشريد 11عائلة بل لازالت تلاحق اهل قلنسوة ومساكنها ضاربة عرض الحائط كل ما فعلناه من سبل النضال والتصدي للظالمين".

وأضاف البيان: "نقول لهم لم ولن نركع لهجماتكم الوحشية ويستمر نضالنا حتى آخر رمق فينا لذلك قررنا نحن اعضاء اللجنة الشعبية في قلنسوة الخروج لوقفة احتجاجية على المدخل الشرقي لقلنسوة وذلك يوم السبت الوشيك في تمام الساعة 15:30. وندعوكم يا احرار قلنسوة مشاركتنا بهذه الوقفة ونهيب باهلنا من الوسط العربي الوقوف جانبنا ودعمنا وقضيتنا وايضا نتوجه الى الاهل في البلدات المجاورة وخاصة الطيبة والطيرة مشاركتنا بوقفتنا وصمودنا لنكون حقا بنيانا مرصوصا في وجه الظلم والعدوان فكلنا في خندق واحد من الجليل مرورا بالمثلث ووصولا الى النقب الصامد فكلنا مستهدفون عند حكومة الهدم والدمار .لا للهدم لا للتشريد نعم لوحدتنا لنحافظ على كياننا ووجودنا وكرامتنا".

 

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