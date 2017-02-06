يوم الجمعة: هبوعيل البعينة سيلتقي إتحاد أبناء أحمد مجد الكروم

هبوعيل البعينة بعد الاستفاقة في الاسابيع الاخيرة، حقق بها ثلاث إنتصارات متتالية سيواجه فريق أبناء مجد الكروم الذي يحتل المرتبة الثانية

يستضيف هبوعيل البعينة صاحب المرتبة الثالثة، يوم الجمعة، عند تمام الساعة 14:30 فريق إتحاد أبناء مجد الكروم على ملعب البعنة ضمن الجولة الـ21 في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية ضمن المنطقة الشمالية "أ".





الصور من جولة الذهاب بين الفريقين



هبوعيل البعينة بعد الاستفاقة في الاسابيع الاخيرة، حقق بها ثلاث إنتصارات متتالية سيواجه فريق أبناء مجد الكروم الذي يحتل المرتبة الثانية ويبتعد مسافة 3 نقاط فقط عن المتصدر هبوعيل شفاعمرو. الاجواء في الفريق البعيناوي هادئة وجميع لاعبي الفريق سيقفون تحت تصرف المدرب حجاي ممّان، والهدف تحقيق الفوز الرابع على التوالي والعمل على تقليص فارق النقاط عن الفريق المجدلاوي الى نقطة واحدة فقط.



ولكن في المقابل فريق إتحاد أبناء مجد الكروم وبعد فوزين متتاليين سيسعى هو الآخر من أجل كسب النقاط ومواصلة اللحاق بالمتصدر هبوعيل شفاعمرو، وهو يعلم علم اليقين أن اي نتيجة غير الفوز معناه إتاحة الفرصة لشفاعمرو بالانفراد بالصدارة. لتركيبة فريق ابناء مجد الكروم سيعود المهاجم عمر جوني سبع، بعد انتهاء فترة العقوبة بحقه بسبب البطاقات الصفراوات وسيقف لخدمة المدرب احمد سبع كل الكادر مما يعطي المباراة نكهة خاصة ومميزة.