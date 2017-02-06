اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية يوم الجمعة: هبوعيل البعينة سيلتقي إتحاد أبناء أحمد مجد الكروم

رياضة وشباب

الشاغور هبوعيل البعينة سيلتقي إتحاد أبناء أحمد مجد الكروم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

يوم الجمعة: هبوعيل البعينة سيلتقي إتحاد أبناء أحمد مجد الكروم

هبوعيل البعينة بعد الاستفاقة في الاسابيع الاخيرة، حقق بها ثلاث إنتصارات متتالية سيواجه فريق أبناء مجد الكروم الذي يحتل المرتبة الثانية 

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 23:31:00 A A

يستضيف هبوعيل البعينة صاحب المرتبة الثالثة، يوم الجمعة، عند تمام الساعة 14:30 فريق إتحاد أبناء مجد الكروم على ملعب البعنة ضمن الجولة الـ21 في المباراة المركزية لدوري الدرجة الثانية ضمن المنطقة الشمالية "أ".


الصور من جولة الذهاب بين الفريقين

هبوعيل البعينة بعد الاستفاقة في الاسابيع الاخيرة، حقق بها ثلاث إنتصارات متتالية سيواجه فريق أبناء مجد الكروم الذي يحتل المرتبة الثانية ويبتعد مسافة 3 نقاط فقط عن المتصدر هبوعيل شفاعمرو. الاجواء في الفريق البعيناوي هادئة وجميع لاعبي الفريق سيقفون تحت تصرف المدرب حجاي ممّان، والهدف تحقيق الفوز الرابع على التوالي والعمل على تقليص فارق النقاط عن الفريق المجدلاوي الى نقطة واحدة فقط.

ولكن في المقابل فريق إتحاد أبناء مجد الكروم وبعد فوزين متتاليين سيسعى هو الآخر من أجل كسب النقاط ومواصلة اللحاق بالمتصدر هبوعيل شفاعمرو،  وهو يعلم علم اليقين  أن اي نتيجة غير الفوز معناه إتاحة الفرصة لشفاعمرو بالانفراد بالصدارة. لتركيبة فريق ابناء مجد الكروم سيعود المهاجم عمر جوني سبع،  بعد انتهاء فترة العقوبة بحقه بسبب البطاقات الصفراوات وسيقف لخدمة المدرب احمد سبع كل الكادر مما يعطي المباراة نكهة خاصة ومميزة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: غضب بسبب جرائم القتل | [271 قراءة]
2 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [238 قراءة]
3 بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج | [173 قراءة]
4 مصرع النصراوي يوسف اسبنيولي في حادث عمل | [165 قراءة]
5 ثأر الاخوة الحلقة 54 مدبلجة عبر موقع العرب | [155 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب