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جامعات / مدارس اخبار المدارس دبورية: مدرسة الكندي تفوز بالمرتبة الاولى في المسابقة القطرية للروبوتيكا

جامعات / مدارس

قرى المرج دبورية:الكندي تفوز بالمرتبة الاولى للروبوتيكا
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دبورية: مدرسة الكندي تفوز بالمرتبة الاولى في المسابقة القطرية للروبوتيكا

المدرسة حصدت مرتبة الأولى في المسابقة القطرية للروبوتيكا fll

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 21:36:47 A A

في بيان صادر عن مدرسة الكندي الابتدائية دبورية جائنا من مديرة المدرسة احلام مصالحه ما يلي:" ليس هنالك افضل من تذوق طعم التفوق والتميز حيث تغدو كلمة النجاح صغيرة امامهما.حصد وبحمد الله طلابنا المرتبة الأولى في المسابقة القطرية للروبوتيكا fll في تل ابيب في موضوع البحث-الحل المبتكر والجديد.هذا وتنافست مدرستنا على هذه المرتبه مع 48 مدرسة عربية ويهودية ابتدائية واعدادية الامر الذي أهلها للصعود والتأهل للمرحله الثانية من المنافسة على مستوى الدولة ".



واضاف البيان :" طلابي الاعزاء افتخر بكم واقدركم الى ابعد الحدود فقد اثبتم انكم مميزون ومتميزون..احبكم لو تعرفون كم....اما معلميهم فليسوا اقل تميزا ومهنية...شكري الجزيل والعميق لاستاذ الروبوتيكا ليث مصاروة الذي حرص على تدريب الطلاب وتجهيزهم بمهنيه فائقة..كما اخص بالشكر استاذ مدرستا المتفاني مراد عزايزة الذي آمن بقدرات طلابه وأخلص في عمله معهم على موضوع البحث في الروبوتيكا..شكري ايضا للمعلمة الرائعة نوال ابراهيم التي رافقتهم للمسابقه والتي لا تتوانى عن دعم الطلاب وتشجيعهم في كل فعالياتهم وبرامجهم.كما واشكر الاستاذ نسيم طه الذي ساعد طلابنا بخبرته في هذا المجال.واخيرا شكري الجزيل لكل من دعم ووثق بقدرات طلابنا من معلمين واهالي ولجنة اولياء امور فثقتكم بنا هي كنزنا وهي مفتاحنا للنجاح ". 

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