وفد من باقة في زيارة لخيمة الاعتصام في قلنسوة ضد الهدم ومواطن يتلقى أمر هدم جديد
الشاب ايهاب متّاني من سكان قلنسوة إستلم اليوم امر هدم لبيته، وقد منح عدة ايام حتى يقوم بهدمه،
رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة:
اننا ننظر الى قضايا الهدم بمنتهى الخطورة، ولا بد ان نواصل السلسلة النضالية حتى نتصدى لكل مخططات الهدم التي اصبحت تقلق مضاجع الجميع
رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ:
نحن في وقت حرج جدا ونحتاج لتكاتف متين كي نتغلب على اوامر الهدم التي توزع في كثير من البلدات العربية النضال الجماهيري سيكون له تاثير ايجابي في تراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات التعسفية
حلَّ وفد من باقة الغربية ضيوفًا على خيمة الاعتصام في مدينة قلنسوة ، تضامنًا مع اصحاب البيوت التي هدمت والتي لا تزال مهددة من شبح الهدم، حيث شمل الوفد كل من رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ، الشيخ خيري اسكندر، البروفيسور فاروق مواسي، والقائم باعمال رئيس بلدية باقة الحاج شريف شايب، ادريس مواسي، وامير مواسي، وشخصيات اخرى، الذين استنكروا مجازر الهدم وناشدوا بالحفاظ على الوحدة بهدف التصدي لسياسة الهدم والتشريد. وكان في استقبالهم رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة والشيخ مؤيد العقبي ونشطاء اخرين، الذين اثنوا على مثل هذه الزيارات الداعمة للمسيرة النضالية ضد الهدم.
هذا، ويشار الى أن الشاب ايهاب متّاني من سكان قلنسوة إستلم اليوم امر هدم لبيته، وقد منح عدة ايام حتى يقوم بهدمه، حيث ان هذه الخطوة اثارت غضب السكان، ومن المتوقع ان يتم يوم السبت القادم تنظيم وقفة احتجاجية في مدخل البلدة.
أفتتح اللقاء الشيخ مؤيد العقبي الذي اعطى لمحة عن النشاطات التي تقام داخل خيمة الاعتصام، والوفود التي تقوم بزيارتها، وشكر الوفد من باقة على زيارتهم التضامنية. ثم تحدث رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وقال: "اننا ننظر الى قضايا الهدم بمنتهى الخطورة، ولا بد ان نواصل السلسلة النضالية حتى نتصدى لكل مخططات الهدم التي اصبحت تقلق مضاجع الجميع".
رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ قال:" نحن في وقت حرج جدا ونحتاج لتكاتف متين كي نتغلب على اوامر الهدم التي توزع في كثير من البلدات العربية. النضال الجماهيري سيكون له تاثير ايجابي في تراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات التعسفية". الشيخ خيري إسكندر، قال: "مع الاسف الشديد الحكومة مستمرة في سياستها العنصرية ضد المواطنين العرب. هذه الحكومة تعتبرنا مواطنين اعداء، ونحن نقول لها نعم سنكون اعداء عندما نرى سياسات ظالمة تحاك ضد الجماهير العربية، ولن نتردد في اي نضال قد يساعد في وقف هذه الهجمة الشرسة".
البروفيسور فاروق مواسي تحدث عن أخطار الهدم والعنف المستشري داخل المجتمع العربي، وقدم قصيدة رائعة التي تحدثت عن واقع اليوم. في نهاية اللقاء اعلن الشيخ خيري اسكندر عن تبرع بـ200 كوب باطون لاعمار البيوت التي هدمت، والتي قدمها كل من الحاج فتحي فوزي محاميد مدير عام شركة اخوان فتحي من ام الفحم والحاج عادل عبيد مواسي واولاده من باقة الغربية.
صور من الزيارة