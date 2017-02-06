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وفد من باقة في زيارة لخيمة الاعتصام في قلنسوة ضد الهدم ومواطن يتلقى أمر هدم جديد

الشاب ايهاب متّاني من سكان قلنسوة إستلم اليوم امر هدم لبيته، وقد منح عدة ايام حتى يقوم بهدمه،

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة:



اننا ننظر الى قضايا الهدم بمنتهى الخطورة، ولا بد ان نواصل السلسلة النضالية حتى نتصدى لكل مخططات الهدم التي اصبحت تقلق مضاجع الجميع

رئيس بلدية باقة المحامي مرسي ابو مخ:



نحن في وقت حرج جدا ونحتاج لتكاتف متين كي نتغلب على اوامر الهدم التي توزع في كثير من البلدات العربية النضال الجماهيري سيكون له تاثير ايجابي في تراجع الحكومة عن مثل هذه القرارات التعسفية

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب

نشر: 2017-02-06 21:28:42 A نشر: 2017-02-06 21:28:42 A