يافة الناصرة: رئيس المجلس واهالي حي مار يعقوب بزيارة لبيت ناجي عيد

وصل بيان صحفي صادر عن مجلس محلي يافة الناصرة ، جاء فيه: "الشُكر واجِب وَمِن أجمَل الصِفات الَّتي يَتَمَتع بِها الإنسان، وَالتَعاوُن مِن أهَم الأُسُس الَّتي يقوم عليها كُل مُجتَمَع وَهُوَ أساس كُل شيء فيهِ نستَطيع أن نُنجِز الأعمال وَتَتَرابَط العِلاقات بينَ النَّاس، مِن هذا المُنطَلَق فِي خُطوَة رائِعة وَلَفتَة َمُبارَكَة قامَ رَئيس المَجلِس المَحَلي المُحامي عِمران كنانة وَبَعض مِن أهالي حَي مار يعقوب يافة النَّاصِرَة بِزِيارة بيت السيِّد ناجي عبيد (أبو عبد الله) لِتَقديم جزيل الشُكر وَالامتِنان وَالتَقدير وَالعِرفان لِتَعاوُنِهِ لِتَخصيص مَساحة مِن قِطعَة أرض لِغَرَض إقامة مُنشأة كهرُباء الَّتي ساهَمَت مِن خِلالها لِحَل مُشكِلة الكهرُباء في الحَي الَّتي كانَ يُعاني مِنها أهالي الحَي".

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