اصابة المدرب محمد عزايزة في حادث سير تبعده عن تدريبات نادي دبورية

شكر محمد عزايزة كل من اطمئن عنه، حيث زاره العديد من الرياضيين، وكان في استقبالهم المدرب ووالده الاداري المخضرم سليم عزايزة

تعرض المدرب محمد عزايزة الى حادث سير، فأصيب بصورة طفيفة، مما يضطره للغياب عن تدريبات ومباريات فريق بلدته النادي الرياضي دبورية في الأسبوعين المقبلين، على أقل تقدير. وقال محمد عزايزة:"كنت عائدا الى البيت من طمرة، حيث أعمل على التحضير لبطولة كرة قدم سنوية تنظم في ايلات، وتعرضت الى هذا الحادث جراء اصطدام سيارة أخرى بسيارتي، والحمد لله أنني لم أصب بأذى".



محمد عزايزة



وشكر محمد عزايزة كل من اطمئن عنه، حيث زاره العديد من الرياضيين، وكان في استقبالهم المدرب ووالده الاداري المخضرم سليم عزايزة. وحاليا يقوم اللاعب المجرب ركان نجار باجراء التدريبات استعدادا للمباراة البيتية أمام فريق مكابي يافة الناصرة، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب".



صور من الحادث