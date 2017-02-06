كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه علاء ضحيتي جريمة القتل

تسود أجواء من الحزن والغضب في كفرقاسم بعد إرتكاب الجريمة وبسبب إنتشار العنف المستشري

شاركت اليوم الاثنين جماهير غفيرة من أهالي كفر قاسم في مراسيم تشييع جنازة مصطفى عامر (52 عامًا) وإبنه علاء عامر (28 عامًا) اللذين قُتلا يوم امس الاحد في حادث إطلاق رصاص داخل معرض سيارات التابع للعائلة، كما وأصيب حارس المكان بجراح خطيرة، وما زال يرقد في مستشفى بلنسون في بيتح تكفا.



المرحوم مصطفى عامر

هذا، وتسود أجواء من الحزن والغضب في كفرقاسم بعد إرتكاب الجريمة وبسبب العنف المستشري، وخاصة أن البلدة شهدت في الاشهر الاخيرة حوادث عنف قاسيّة.



المرحوم علاء عامر

صور من الجنازة