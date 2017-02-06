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أخبار محليات كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه علاء ضحيتي جريمة القتل

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المثلث الجنوبي كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه
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كفرقاسم: جماهير غفيرة تشيّع جثماني مصطفى عامر وإبنه علاء ضحيتي جريمة القتل

تسود أجواء من الحزن والغضب في كفرقاسم بعد إرتكاب الجريمة وبسبب إنتشار العنف المستشري

بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! ببساطة نرسل نموذج بدكوا تربحوا حتى 34 مليون ش.ج ! شو بتستنوا! ببساطة نرسل نموذج،
من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 18:44:18 A A

شاركت اليوم الاثنين جماهير غفيرة من أهالي كفر قاسم في مراسيم تشييع جنازة مصطفى عامر (52 عامًا) وإبنه علاء عامر (28 عامًا) اللذين قُتلا يوم امس الاحد في حادث إطلاق رصاص داخل معرض سيارات التابع للعائلة، كما وأصيب حارس المكان بجراح خطيرة، وما زال يرقد في مستشفى بلنسون في بيتح تكفا.


المرحوم مصطفى عامر 

هذا، وتسود أجواء من الحزن والغضب في كفرقاسم بعد إرتكاب الجريمة وبسبب العنف المستشري، وخاصة أن البلدة شهدت في الاشهر الاخيرة حوادث عنف قاسيّة.


المرحوم علاء عامر 

صور من الجنازة

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