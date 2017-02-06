لاجئ سوري يقاضي فيسبوك بسبب سيلفي مع ميركل!

بدأت الأزمة بعد انتشار تدوينات فيسبوكية تحمل صورة لأنس وهو يلتقط سيلفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر عام 2015 في مأوى للاجئين في حي سبانداو في برلين. وزعمت التدوينات أنّه مسؤول عن تفجير مطار بروكسل

نظرت محكمة ألمانية، اليوم الاثنين، لأول مرة في دعوى رفعها لاجئ سوري يدعى أنس معضماني من دمشق على شركة فيسبوك، حيث يقول أنس أنّ "موقع التواصل الاجتماعي الشهير رفض حذف تدوينات تربط بينه وبين جرائم وهجمات إرهابية".





أنس مع محاميه في المحكمة اليوم



وبدأت الأزمة بعد انتشار تدوينات من حسابات مجهولة في فيسبوك وتحمل صورة لأنس وهو يلتقط سيلفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في سبتمبر عام 2015 في مأوى للاجئين في حي سبانداو في برلين. وزعمت التدوينات أنّه مسؤول عن تفجير مطار بروكسل في مارس عام 2016 وإضرام 6 مهاجرين النار في رجل مشرد في ديسمبر من العام ذاته في محطة لمترو الأنفاق في برلين.



يذكر أنّ هذه القضية تحظى بمتابعة كبيرة في ألمانيا، التي تنتقد بشدة فيسبوك، وتعدّ تشريعًا يجبر الموقع على حذف "خطاب الكراهية" من صفحاته خلال 24 ساعة، وإلا واجه غرامات.



وقال اللاجئ السوري لـ"رويترز" إنّ:"بعض الأشخاص يحاولون الإضرار بسمعة اللاجئين مثلي ويستخدمون فيسبوك لنشر الكراهية ضدنا". في حين ذكر متحدث باسم موقع التواصل الاجتماعي، أن "الشركة حذفت بالفعل تدوينتين مسيئتين أبلغ عنهما محامي موداماني، لكن لا يمكنها ببساطة وقف كل المحتوى المتعلق بالصور"، وأضاف المتحدث أن "الشركة مستعدة لمناقشة كل حالة على حدة". وتابع المتحدث: "قمنا بالفعل على وجه السرعة بوقف إمكانية الوصول إلى المحتوى الذي أبلغ عنه بدقة الممثلون القانونيون عن السيد معضماني لذلك لا نعتقد أن من الضروري اتخاذ إجراء قانوني أو أنه أنجع الطرق لحل هذا الموقف".



أنس يلتقط سيلفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عام 2015