بريطانيا تحتفل باليوبيل الياقوتي للملكة اليزابيث الثانية

نشر مكتب الملكة صورة تظهر فيها الملكة وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق التي قدمها لها والدها الملك جورج السادس كهدية زواجها في 1947

تحتفل الملكة إليزابيث باليوبيل الياقوتي، اليوم الإثنين، في ذكرى مرور 65 عاما على اعتلائها العرش في بريطانيا وبذلك حققت ملكة بريطانيا رقما قياسيا وحدثا تاريخيا غير مسبوق ببقائها على العرش هذه المدة.





وستطلق المدفعية الملكية 41 طلقة في منتزه وسط لندن بهذه المناسبة وعند قصر وقلعة "برج لندن" على الضفاف الشمالية لنهر التيمز، إضافة إلى موكب خيول عسكرية تجر قطع مدفعية حربية يعود تاريخها للحرب العالمية الأولى.

ونشر مكتب الملكة صورة تظهر فيها الملكة وهي ترتدي مجموعة من المجوهرات من الياقوت الأزرق التي قدمها لها والدها الملك جورج السادس كهدية زواجها في 1947 . وقلصت الملكة اليزابيث (90 عاما) زياراتها الدولية ولكنها تباشر بشكل منتظم مهامها الرسمية حول بريطانيا.

وقالت الملكة كانون الأول/ديسمبر إنها ستقلص عدد المؤسسات التي ترعاها وقامت بنقل دورها في عشرات من الجمعيات الخيرية والمعاهد الأكاديمية والمجموعات الرياضية لأفراد آخرين في العائلة المالكة. وقال مكتبها إن الملكة ستقضى هذا اليوم كالمعتاد بعيدا عن الأضواء في مقر إقامتها في ساندرينجهام بشرق إنجلترا مفضلة التأمل في حياة والدها الملك جورج السادس الذي توفي بعد إصابته بسرطان الرئة عن عمر ناهز خمسة وستين عاما في السادس من شباط/فبراير 1952 بعد خمسة عشر عاما في الحكم.

وتفوقت الملكة إليزابيث على الملكة فيكتوريا كأطول ملوك وملكات بريطانيا بقاء في الحكم منذ عام 2015. وولدت الملكة إليزابيث ألكساندرا ماري في 21 نيسان/ابريل 1926 في لندن، وكانت مراسم تتويجها هي الأولى التي نقلت على شاشات التلفاز عام 1953. تزوجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب أمير اليونان والدنمارك، وأنجبت منه الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد