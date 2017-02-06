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رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة اسبانية: نيمار يتفوق على رونالدو وميسي تهديفيًا حتى جيل 25 عامًا

رياضة وشباب

نيمار يتفوق على رونالدو وميسي تهديفيًا
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صحيفة اسبانية: نيمار يتفوق على رونالدو وميسي تهديفيًا حتى جيل 25 عامًا

أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن سبب تفوق نيمار تهديفياً كونه لعب 5 مواسم كمحترف في الدوري البرازيلي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-06 12:36:25 A A

عقدت صحيفة ماركا الإسبانية، مقارنة بين نيمار نجم برشلونة مع أفضل لاعبين في العالم زميله ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد، وذلك بمناسبة بلوغه عامه الـ 25.


نيمار نجم برشلونة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن نيمار يتفوق على رونالدو بفارق كبير على الصعيد التهديفي، وكذلك يملك عدد أهداف أكثر من ميسي في هذا السن لكن بفارق بسيط، حيث أحرز 280 هدف حتى الآن، أما ميسي فكان قد سجل 279 هدف في هذا السن ويبقى رونالدو الأقل بين الثلاثي بتسجيله 118 هدف فقط.

على مستوى الألقاب الجماعية، حقق نيمار لقب الليجا مرتين، دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، كأس الليبارتادوريس بالإضافة إلى لقبين كأس ملك إسبانيا، وقاد البرازيل للفوز بالميدالية الذهبية في الأولمبياد، وما عجز عن تحقيقه هو الفوز بالكرة الذهبية ولقب كأس العالم فقط.

في المقابل يملك ميسي أكبر عدد من الألقاب قبل بلوغه عامه 25، حيث حقق 3 كرات ذهبية، 3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب ليجا، أما رونالدو فقد فاز بلقب البريميرليج 3 مرات، وحصد جائزة الكرة الذهبية مرة واحدة، وتوج مع مانشستر يوناتد بلقب دوري الأبطال.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن سبب تفوق نيمار تهديفياً كونه لعب 5 مواسم كمحترف في الدوري البرازيلي في الوقت الذي بدأ فيه رونالدو مسيرته في دوري صعب مثل البريميرليج.


ميسي نجم برشلونة


رونالدو نجم ريال مدريد

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