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أخبار عربية وعالمية شاهد.. أغرب حفل خطوبة يمكن أن تتخيله في البرازيل

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شاهد.. أغرب حفل خطوبة يمكن أن تتخيله
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شاهد.. أغرب حفل خطوبة يمكن أن تتخيله في البرازيل

أطلق على المرأة لقب أكبر مخطوبة في العالم سنا، بعد أن أثبتت أن الحب لا عمر له

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-06 14:13:49 A A

أعلن مطلع شهر فبراير الحالي في البرازيل عن خطوبة امرأة تبلغ من العمر 106 أعوام على خطيبها الذي لم يتجاوز 66 عاماً. المرأة تدعى فلاديميرا رودريجيز، والرجل هو آبرسيدو دياز جاكوب، وتعارفا في إحدى دور المسنين بجنوب البرازيل، حيث يقيمان في غرفتين منفصلتين.


وأطلق على المرأة لقب أكبر مخطوبة في العالم سنا، بعد أن أثبتت أن الحب لا عمر له.

وقبل حفل الخطوبة، وخلال إقامتهما في دور المسنين، كانا يقضيان طوال اليوم معاً.
الرجل أكد أنه وقع في غرام المرأة من أول نظرة. وقالت المرأة: "أنا أحبه جداً، وإذا مات، سأموت على الفور".

 

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