بلدية باقة الغربية تناقش قضايا عدّة في جلستها الأسبوعية

رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ :

البلدية لن تكل ولن تمل وستعمل كل ما بوسعها من اجل رفاهية الأهالي في المدينة، وإنّ هنالك الكثير من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب

عمّم مكتب رئيس بلدية باقة الغربية بيانًا إعلاميًا، جاء فيه:"عقدت بلدية باقة الغربية جلستها الاعتيادية، أمس الأحد، للتداول في قضايا عدة. ومن مجمل القضايا والأمور التي طرحت على جدول الجلسة كانت المصادقة المبدئية لشراء مبنى شركة بيزك الواقع في مركز البلدية ليتسنى للبلدية استغلال المسطح لأمور حيوية تصب في خدمة المواطنين ورفاهيتهم".





خلال جلسة سابقة لبلدية باقة



وتابع البيان:"هذا، وصادقت البلدية في جلستها على إقامة فرع لوزارة الداخلية (רשות אוכלוסין)، لتعطي مجمل الخدمات التي يحتاجها الأهالي في باقة الغربية، بدلا من عناء السفر والانتظار طويلا لتلقي نفس الخدمات من الفرع في مدينة الخضيرة. وفي هذا الصدد صرح رئيس البلدية المحامي مرسي أبو مخ قائلًا إنّ "البلدية لن تكل ولن تمل وستعمل كل ما بوسعها من اجل رفاهية الأهالي في المدينة، وإنّ هنالك الكثير من المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب"، بحسب بيان البلدية.