صور..الجميلة نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها

برز من بين الحضور المصمم زهير مراد ومصور المشاهير شربل بومنصور

احتفلت الممثلة والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بعيد ميلادها وسط الأصدقاء والمقربين، وشاركت نادين جمهورها على مواقع التواصل بمجموعة صور من اجواء الحفل. هذا وقد برز من بين الحضور المصمم زهير مراد ومصور المشاهير شربل بومنصور.

وعلى الصعيد الفني نشير إلى أنّه بدأ يوم الاربعاء الفائت تصوير المسلسل الرمضاني "الهيبة" وهو من بطولة نادين ن. نجيم وتيم حسن، من إنتاج شركة الصباح للإنتاج والتوزيع الفني، تأليف هوزان عكو، إخراج سامر البرقاوي.