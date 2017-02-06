شركات طيران أمريكية تتذمر من المنافسة غير العادلة

كان رؤساء شركات الطيران الأميركية قد تحدثوا سابقًا عن استفادة الناقلات الخليجية من مساعدات حكومية بقيمة 50 مليار دولار

زعمت شركات طيران أمريكية أنّ "الدعم الحكومي غير عادل ويسمح لشركات الطيران الخليجية بخفض الأسعار وإخراج المنافسين من مسارات مهمة"، داعين إلى مراجعة سياسة الأجواء المفتوحة. وقد طلب الرؤساء التنفيذيون لأكبر 3 شركات طيران أميركية مقابلة وزير الخارجية الجديد ريكس تيلرسون لمناقشة الأمر.





صورة توضيحية



وكان رؤساء شركات الطيران الأميركية قد تحدثوا سابقًا عن استفادة الناقلات الخليجية من مساعدات حكومية بقيمة 50 مليار دولار، وجددوا التاكيد على الأمر مؤخرًا. علمًا أنّ الشركات الخليجية تنفي الأمر.



وجاء طلب الرؤساء التنفيذيين لمجموعة أميركان إيرلاينز ويونايتد كونتننتال ودلتا اير لاينز في رسالة نشرت بموقع مجموعة الشراكة من أجل أجواء مفتوحة وعادلة الممثلة لمصالح قطاع الطيران الأميركي.