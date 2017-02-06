اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس تتويج مشروع الفنون المشترك لمدارس عربية ويهودية قي جفعات حبيبة بحفل رائع

جامعات / مدارس

وادي عارة تتويج مشروع الفنون المشترك قي جفعات حبيبة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

تتويج مشروع الفنون المشترك لمدارس عربية ويهودية قي جفعات حبيبة بحفل رائع

خالد سروة مدير مدرسة النبراس:

مشروع يهدف إلى غرس براعم الحياة المشتركة وتذويت قيم المحبة وإحترام الغير والمختلف

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-06 11:40:54 A A

نظم المركز العربي اليهودي جفعات حبيبة، حفل إنهاء مشروع الفنون المشترك في مركز الفنون لطلاب الصفوف الثانية عرب ويهود، من مدارس النبراس زيمر مع جفعات حاييم ايحود، وإبتدائية الحكيم كفرقرع مع ابتدائية مرحفيم برديس حنا، وذلك في قاعة المكتبة بجفعات حبيبة، حيث شمل المشروع زيارات مشتركة للمدارس وفعاليات مشتركة بورشة الفنون.


خلال الحفل

وقد أشاد مدير مدرسة النبراس زيمر المربي خالد سورة وقال: "مشروع يهدف إلى غرس براعم الحياة المشتركة وتذويت قيم المحبة وإحترام الغير والمختلف". كما ورافق الورشة مرشدون مهنيون بالفنون منهم تسفيكا، روتن، ثراء، يوسف جبارين وعنات مديرة المركز.

كما وتحدثت المربية أندلس عثامنة من المدرسة الابتدائية الحكيم في كفرقرع عن أهمية المشروع في جيل الصفوف الثانية حيث يتعرف الطلاب على الاخر من جيل مبكر، كما يكسب التربية الفنية، وشكرت بدورها مديرة المدرسة المربية مهدية زحالقة والنائبة رانية مصالحة ومركزة الفعاليات الاجتماعية اميمة غزيل، على مرافقتهن لإنجاح المشروع. وشكرت طاقم مدرسة مرحفيم من برديس حنا وراعي المشروع مركز جفعات حبيبة وخصوصًا مدير قسم التربية سامر عثامنة.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار | [469 قراءة]
2 الكاميرون تقلب الطاولة على مصر وتتوج بكأس أفريقيا | [211 قراءة]
3 بنات الشمس الحلقة 56 مدبلجة على العرب | [184 قراءة]
4 تحرير 4300 مخالفة سير في البلاد خلال نهاية الأسبوع | [153 قراءة]
5 المصادقة على مشاريع جديدة في بستان المرج | [152 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 الحوت 04.02.2017 | [0 مشاركة]
3 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
4 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
5 برشلونة يحقق انتصارًا كاسحًا على حساب أتلتيك بيلباو | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب