تتويج مشروع الفنون المشترك لمدارس عربية ويهودية قي جفعات حبيبة بحفل رائع

خالد سروة مدير مدرسة النبراس:



مشروع يهدف إلى غرس براعم الحياة المشتركة وتذويت قيم المحبة وإحترام الغير والمختلف

نظم المركز العربي اليهودي جفعات حبيبة، حفل إنهاء مشروع الفنون المشترك في مركز الفنون لطلاب الصفوف الثانية عرب ويهود، من مدارس النبراس زيمر مع جفعات حاييم ايحود، وإبتدائية الحكيم كفرقرع مع ابتدائية مرحفيم برديس حنا، وذلك في قاعة المكتبة بجفعات حبيبة، حيث شمل المشروع زيارات مشتركة للمدارس وفعاليات مشتركة بورشة الفنون.





خلال الحفل



وقد أشاد مدير مدرسة النبراس زيمر المربي خالد سورة وقال: "مشروع يهدف إلى غرس براعم الحياة المشتركة وتذويت قيم المحبة وإحترام الغير والمختلف". كما ورافق الورشة مرشدون مهنيون بالفنون منهم تسفيكا، روتن، ثراء، يوسف جبارين وعنات مديرة المركز.

كما وتحدثت المربية أندلس عثامنة من المدرسة الابتدائية الحكيم في كفرقرع عن أهمية المشروع في جيل الصفوف الثانية حيث يتعرف الطلاب على الاخر من جيل مبكر، كما يكسب التربية الفنية، وشكرت بدورها مديرة المدرسة المربية مهدية زحالقة والنائبة رانية مصالحة ومركزة الفعاليات الاجتماعية اميمة غزيل، على مرافقتهن لإنجاح المشروع. وشكرت طاقم مدرسة مرحفيم من برديس حنا وراعي المشروع مركز جفعات حبيبة وخصوصًا مدير قسم التربية سامر عثامنة.