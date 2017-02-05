كفرقاسم: مقتل اب وابنه بعد تعرضهما لاطلاق نار داخل محل تجاري

تواصل الشرطة التي هرعت الى المكان باعمال البحث مع التشخيص الجنائي والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات والتي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد

علمت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب :" انه تم مساء الاحد ، العثور على جثة شخصين وهما اب وابنه، داخل محلهم التجاري بالقرب من مدينة كفرقاسم ، بعد تعرضهما لاطلاق نار من قبل مجهولين على ما يبدو . وهرعت الى المكان قوات كبيرة من الشرطة وباشرت التحقيق في الحادث ".



جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء الاحد ، قرب المنطقة الصناعية بالجوار من محل تجاري بكفرقاسم ووفقا للمعلومات والتفاصيل الاولية المتوفرة تم العثور على جثتي مواطنين بنحو الثلاثينات والخمسينات من اعمارهما وقد فارقا الحياة وذلك من جراء تعرضهما وعلى ما يبدو لاطلاق عيارات نارية وكذلك تم العثور مواطن بنحو اواسط الستينات من عمره مصاب بجراح بالغة ، جراء تعرضه وعلى ما يبدو هو الاخر لاطلاق عيارات نارية تمت احالته على اثرها من قبل طواقم الاسعافات الاولية للعلاج بمستشفى بيلنسون .هذا وتواصل الشرطة التي هرعت الى المكان باعمال البحث مع التشخيص الجنائي والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات والتي لم تتضح اي من باقي معالمها بعد -للفقيدين الرحمة ".