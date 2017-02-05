اتهام 3 فلسطينيين من دير ابو مشعل باضرام النيران في مستوطنة حلميش والتسبب باضرار

كانت قوات خاصة من شرطة حرس الحدود قد داهمت منازل المشتبهين قبل عدة اسابيع ملقيه القبض على المشتبهين محوله اياهم للتحقيقات في مقر جهاز الامن العام ومع تشكل قاعدة ادلة راسخه ضدهم، تم اليوم الاحد التقدم بلائحة الاتهام

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مع انتهاء الشرطة بالتعاون مع جهاز الامن العام الشاباك والجيش من ملف التحقيقات في اضرام النار عمدا الذي ادى الى الحريق الهائل الذي كان قد توسع في مستوطنة حلميش بيهودا والسامرة ، خلال موجة الحرائق الاخيرة التي اجتاحت انحاء شتى في البلاد قبل نحو الشهرين. تم نهار اليوم الاحد التقدم بلائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين من دير ابو مشعل بمنطقة رام الله، وحيث نسبت لهم بنود تهم شملت الحاق اضرار مادية بالممتلكات عمدا وكذلك نشاط ضد النظام العام والحاق الاذى بمحميات طبيعية ".





واضافت لوبا السمري :" هذا وكانت قوات خاصة من شرطة حرس الحدود قد داهمت منازل المشتبهين قبل عدة اسابيع ملقيه القبض على المشتبهين محوله اياهم للتحقيقات في مقر جهاز الامن العام ومع تشكل قاعدة ادلة راسخه ضدهم، تم اليوم الاحد التقدم بلائحة الاتهام وكل ذلك وسط تأكيدنا على مواصلة مكافحة الشرطة في تشابك اذرع وثيق مع باقي الجهات الامنية ، شتى عناصر الجهات الجنائية وكذلك الارهابية التي تهدف الى المس بسلامة حياة وارواح المواطنين ايا واينما كان وعلى حد سواء ".