مجدل شمس: مصرع مسن (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية

تشير تحقيقات للشرطة، ان المسن كان يقود مركبة كهربائية ولم يقم باعطاء حق الاولوية للسيارة

عمم المتحدث باسم شرطة الشمال بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :"اعلن مساء الاحد ، عن وفاة مسن (89 عاما) من سكان بلدة مجدل شمس ، بعد تعرضه لحادث طرق ظهر اليوم على شارع 98 بالقرب من مفرق نمرود ، وذلك بعد اصطدام ، سيارة خصوصية ومركبة كهربائية كان يقودها المسن ، حيث تشير التحقيقات للشرطة، انه لم يقم باعطاء حق الاولوية للسيارة ".

