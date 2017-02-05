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أخبار محليات مجدل شمس: مصرع مسن (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية

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منطقة الجولان مجدل شمس: مصرع مسن (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة
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مجدل شمس: مصرع مسن (89 عاما) في حادث طرق بين سيارة ومركبة كهربائية

تشير تحقيقات للشرطة، ان المسن كان يقود مركبة كهربائية ولم يقم باعطاء حق الاولوية للسيارة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-05 18:43:30 A A

عمم المتحدث باسم شرطة الشمال بيانا على وسائل الاعلام وصلت نسخة عنه الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه :"اعلن مساء الاحد ، عن وفاة مسن (89 عاما) من سكان بلدة مجدل شمس ، بعد تعرضه لحادث طرق ظهر اليوم على شارع 98 بالقرب من مفرق نمرود ، وذلك بعد اصطدام ، سيارة خصوصية ومركبة كهربائية كان يقودها المسن ، حيث تشير التحقيقات للشرطة،  انه لم يقم باعطاء حق الاولوية للسيارة ".
 

 

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