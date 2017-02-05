بلجيكا تلبس حلة مختلفة ضمن مهرجان برايت بروكسل..صور

تزيّنت شوارع وبنايات وحدائق العاصمة البلجيكية بروكسل بأضواء ساحرة وملفتة بمناسبة إطلاق مهرجان "برايت بروكسل"، يوم 04.02.2017. ويهدف هذا المهرجان إلى منح المزيد من الحياة والتميّز للعاصمة من خلال إضاءتها بتصاميم ممسزة وأفكار مبتكرة.. تابعوا الصور!



