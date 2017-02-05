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أخبار عربية وعالمية بلجيكا تلبس حلة مختلفة ضمن مهرجان برايت بروكسل..صور

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بلجيكا تلبس حلة مختلفة بمهرجان برايت بروكسل
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بلجيكا تلبس حلة مختلفة ضمن مهرجان برايت بروكسل..صور

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-05 19:14:12 A A

تزيّنت شوارع وبنايات وحدائق العاصمة البلجيكية بروكسل بأضواء ساحرة وملفتة بمناسبة إطلاق مهرجان "برايت بروكسل"، يوم 04.02.2017. ويهدف هذا المهرجان إلى منح المزيد من الحياة والتميّز للعاصمة من خلال إضاءتها بتصاميم ممسزة وأفكار مبتكرة.. تابعوا الصور!

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