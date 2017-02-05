طوكيو: فندق فريد من نوعه مخصص لعشاق القراءة والكتب

هناك غرف بسيطة تشبه الكبسولات تطل مباشرة على مكتبة ضخمة، حيث يتاح للنزيل أن يحصل على أي كتاب ليقرأه في غرفته الخاصة

افتتح في مدينة طوكيو اليابانية، وتحديدًا في حي يدعى اكيبوكورو، أول فندق من نوعه في اليابان والعالم، ويقدّم خدمات لمحبي الكتب والمطالعين. ويحمل الفندق اسم "Book and Bed" للدلالة على الكتاب والسرير، فهناك غرف بسيطة تشبه الكبسولات تطل مباشرة على مكتبة ضخمة، حيث يتاح للنزيل أن يحصل على أي كتاب ليقرأه في غرفته الخاصة.





هذا، ويوفر الفندق غرف صغيرة تبلغ إحداثياتها 2.05م طولاً و 1.29م عرضًا، أما عن المقابل المدفوع من أجل قضاء الليلة فهو 32$ حتى 50$. ويوفر الفند آلاف الكتب لنزلائه وبلغات عديدة ومنوعة.