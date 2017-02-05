مجلس شعب ينجز تعبيد الشارع الالتفافي

رئيس المجلس فيصل شحيبر:



أهيب بكافة المواطنين الالتفاف حول المجلس المحلي والقيام بواجبهم من تسديد الارنونا لأنّ ذلك يعود بالمنفعة عليهم من خلال المشاريع التي يقوم بها المجلس المحلي

أنهى مجلس شعب المحلي تعبيد الشارع الالتفافي في القرية لراحة المواطنين وجمهور السائقين. وبهذا يكون مجلس شعب برئاسة فيصل شحيبر قد رمم البنى التحتية وعبّد العديد من شوارع القرية.



خلال الأعمال في الشارع

وفي حديث مع رئيس المجلس فيصل شحيبر قال:"الحمد الله اليوم انجزنا مشروعًا اخر من المشاريع العديدة التي انجزها مجلس شعب المحلي، ونحن نؤمن أنّ بيئة نظيفة وشوراع معبدة وحدائق وساحات عامة ومدارس حضارية هو حق لكل مواطن. وبهذا أهيب بكافة المواطنين الالتفاف حول المجلس المحلي والقيام بواجبهم من تسديد الارنونا لأنّ ذلك يعود بالمنفعة عليهم من خلال المشاريع التي يقوم بها المجلس المحلي"، إلى هنا البيان.