يوم العلوم في مدرسة وادي النسور الإعدادية- أم الفحم

المربية لمياء جبارين:



هذه الفعاليات تهدف الى تطوير التفكير العلمي عند الطلاب وتحسين طرق البحث العلمي

ضمن الفعاليات اللامنهجية التي تجريها مدرسة وادي النسور الإعدادية- أم الفحم على مدار السنة، وتحت عنوان بالعلم نرتقي، وبالتعاون مع جمعية رواد للعلوم وبتنظيم مركزة العلوم المربية لمياء جبارين نظمت النسور الاعدادية يوما مميزا للعلوم، شمل فعاليات متنوعة في موضوعي الفيزياء والكيمياء والتي تمثلت بمحطات.



خلال الفعاليات



قسم اليوم إلى قسمين: الأوّل تخللته مجموعة عروض وتجارب علمية موسعة في العلوم أمام الطلاب في القاعة الرياضية في المدرسة، والقسم الثاني تخلل عدة محطات علمية داخل الصفوف منها كيفية تطوير رافعة وفعاليات علوم أخرى متنوعة تكشف الطلاب على تجارب علمية ومعلومات كيميائية وعلوم متنوعة، حيث احتوت على محطات: الفيزياء العامة، فعاليات النار، خصائص الضوء، الرمي الأفقي ، سحر الكيمياء، القبة المظلمة، الضوء وغيرها من الفعاليات المُثرية المتنوعة.



وأشارت المربية لمياء جبارين في حديثها إلى أن هذه الفعاليات تهدف الى تطوير التفكير العلمي عند الطلاب وتحسين طرق البحث العلمي، وكانت لتجارب تتناسب مع الخطة والبرنامج المنهجي للمدرسة. وتطرق مدير المدرسة المربي الأستاذ محمد خالد جبارين الى أهمية هذا اليوم العلمي وهذه الفعاليات اللامنهجية، وأشار بكل فخر للمعلومات العلمية عند طلاب المدرسة والتي ترتقي لمستوى عالٍ مشرف. وشكر كل من مركزة العلوم لمياء جبارين ومربي الصفوف الذين رافقوا الطلاب على مدار اليوم العلمي، وكل من عمل على تنظيم هذا اليوم وانجاحه".