إصابتان في حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383

اصابة شخصين في الأربعينات من العمر



أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان له أنّ "اسعاف لواء لخيش، تلقى بلاغا حول حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383 قرب قرية هريف باتجاه بلدة مناحيم، ما أسفر عن اصابة شخصين في الأربعينات من العمر، بجروح إحداها متوسطة والأخرى طفيفة" وفقا للبيان.