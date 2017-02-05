إصابتان في حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383
اصابة شخصين في الأربعينات من العمر
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أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان له أنّ "اسعاف لواء لخيش، تلقى بلاغا حول حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383 قرب قرية هريف باتجاه بلدة مناحيم، ما أسفر عن اصابة شخصين في الأربعينات من العمر، بجروح إحداها متوسطة والأخرى طفيفة" وفقا للبيان.
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