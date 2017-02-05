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أخبار محليات إصابتان في حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383

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إصابتان في حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383
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إصابتان في حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383

اصابة شخصين في الأربعينات من العمر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-05 12:35:01 A A

أفاد اسعاف نجمة داوود الحمراء في بيان له أنّ "اسعاف لواء لخيش، تلقى بلاغا حول حادث بين شاحنة وسيارة على شارع 383 قرب قرية هريف باتجاه بلدة مناحيم، ما أسفر عن اصابة شخصين في الأربعينات من العمر، بجروح إحداها متوسطة والأخرى طفيفة" وفقا للبيان.

 

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