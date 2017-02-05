طلاب اورط حلمي الشافعي في عكا يشاركون في مسابقة تاريخية لتجارب علمية في الفضاء

مدرسة اورط حلمي الشافعي في عكا في بيانها:

كان لمشاركة طلابنا في المسابقة التي أقيمت في جامعة بار ايلان وقع كبير لكونها المجموعة العربية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة ضمن شعار التعلم "ذو معنى"

عمّمت مدرسة اورط حلمي الشافعي في عكا بيانًا، جاء فيه:"شارك في الأسبوع الماضي مجموعة من طلاب التاسع امتياز من طلاب المدرسة في المسابقة التاريخية لإرسال تجارب علمية وبحثية الى الفضاء، وذلك بحضور لجنة تحكيم وقف على رأسها عالم الفضاء الامريكي توماس جون والسيدة رونا رامون زوجة رائد الفضاء الراحل ايلان رامون، والسيد ران سوفير من شبكة مدارس اورط ومجموعة من الحكام اللامعين والمتخصصين في علم الفضاء.



خلال المسابقة في جامعة بار ايلان



وزاد البيان:"كان لمشاركة طلابنا في المسابقة التي أقيمت في جامعة بار ايلان وقع كبير لكونها المجموعة العربية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة ضمن شعار التعلم "ذو معنى"، الذي يهدف لاثارة الأسئلة العلمية ومعالجة المعلومات وخلق معرفة جديدة ذات صلة بقدرات الطلاب في العصر التكنولوجي تماشيا مع القرن الواحد والعشرين".



وتابع البيان:"امتاز طلابنا بتكلمهم وحوارهم مع لجنة الحكام والجمهور بلغات ثلاث، العربية والعبرية والإنجليزية بطلاقة. ورافق مدير المدرسة محمد حجوج الطلاب وعبر عن اعجابه الشديد بطلابه الذين مثلوا المدرسة وعكا خير تمثيل في هذا البرنامج الراقي من الناحية العلمية والبحثية والتعامل مع مجالات علمية وفضائية من الدرجة الأولى. وقد عبّر مدير المدرسة عن شكره للاستاذ القدير صالح اسدي، استاذ العلوم في المدرسة، على مرافقته وتدريبه للفرقة خلال السنتين الدراسيتين الاخيرتين وإشرافه عليها بجدارة وتألق. كما وشكر سائر المعلمين وأعضاء إدارة المدرسة الذين يعملون دون كلل من اجل رفع اسم المدرسة وجعلها في مصاف المدارس المتقدمة علميا وتكنولوجيا"، إلى هنا البيان.