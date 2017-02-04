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أخبار عربية وعالمية مرشح لرئاسة فرنسا يدعو العلماء والمستثمرين الأميركيين الى اللجوء لبلاده: سيكون لكم وطن جديد

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مرشح لرئاسة فرنسا يدعو العلماء والمستثمرين الأميركيين
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مرشح لرئاسة فرنسا يدعو العلماء والمستثمرين الأميركيين الى اللجوء لبلاده: سيكون لكم وطن جديد

حث وزير الاقتصاد السابق (39 عاما) وهو أحد المرشحين للوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، العلماء العاملين في مجالات التغير المناخي والطاقة المتجددة أو الصحة الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم ويشعرون بالقلق من الوضع السياسي الجديد على اللجوء لبلاده

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 23:11:29 A A

دعا إيمانويل ماكرون المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، السبت، العلماء والأكاديميين والمستثمرين الأميركيين المعارضين لسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانتقال إلى فرنسا.

وحث وزير الاقتصاد السابق (39 عاما) وهو أحد المرشحين للوصول إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، العلماء العاملين في مجالات التغير المناخي والطاقة المتجددة أو الصحة الذين يتخذون من الولايات المتحدة مقرا لهم ويشعرون بالقلق من الوضع السياسي الجديد على اللجوء لبلاده.

وقال ماكرون وهو مصرفي سابق تخصص في مجال الاستثمار : "أدعو كل من يجسد اليوم الإبداع والتميز في الولايات المتحدة للاستماع إلى ما نقوله: من الآن فصاعدا واعتبارا من أيار (مايو) المقبل سيكون لكم وطن جديد هو فرنسا".واجتاحت (تويتر) موجة من التدوينات التي تعبر عن قلق موظفين في أكثر من 12 وكالة حكومية أميركية مما قالوا إنها محاولات ترامب لتقييد البحوث الاتحادية بشأن التغير المناخي وغيره من العلوم.
ودون أن يذكر ترامب بالإسم قال ماكرون في خطابه الانتخابي بمدينة ليون بجنوب شرق فرنسا إن يدعو كل "العلماء والأكاديميين وممثلي الشركات في الولايات المتحدة ممن يحاربون نشر الجهل ويشعرون بالخوف اليوم" للانتقال إلى بلد الإبداع الذي يرغب في أن تكون فرنسا نموذجا له.

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