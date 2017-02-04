توريس يقود أتلتيكو مدريد للفوز على ليجانيس

بهذا الفوز يرفع فريق المدرب دييجو سيميوني رصيده من النقاط إلى 39 نقطة ليأتي في المركز الرابع في حين ظل ليجانيس عند 18 نقطو في المركز السابع عشر

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا هاما على ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيسنتي كالديرون لحساب الجولة الواحدة والعشرون من منافسات الدوري الإسباني.

أصحاب الأرض لم يتركوا أي مجال لفريق ليجانيس حيث تقدموا في الدقيقة الخامسة عشر عبر فرناندو توريس الذي استغل الكرة المرتدة من حارس مرمى الضيوف بعد تصديه لركلة الجزاء المنفذة من قبل أنطوان جريزمان ويحولها توريس في المرمى.وفي الشوط الثاني تمكن المهاجم المخضرم توريس من تسجيل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه أيضاً ليقضي على آمال ليجانيس في العودة إلى المباراة.بهذا الفوز يرفع فريق المدرب دييجو سيميوني رصيده من النقاط إلى 39 نقطة ليأتي في المركز الرابع في حين ظل ليجانيس عند 18 نقطو في المركز السابع عشر.