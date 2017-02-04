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أخبار محاكم وجنائيات جسرالزرقاء: اصابة شقيقين بجراح خطيرة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار

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حيفا والمنطقة جسرالزرقاء: اصابة شقيقين بجراح خطيرة وطفيفة
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جسرالزرقاء: اصابة شقيقين بجراح خطيرة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار

باشرت الشرطة باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 21:49:13 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت في ، بلدة جسر الزرقاء ، بالمنطقة الساحلية ،  تم اطلاق نار اتجاة منزل مواطن مما اسفر عن اصابة شقيقين من السكان هناك احدهما بالثلاثينات من عمرة بجراح خطيرة ، بينما الاخر البالغ من العمر نحو (15 عاما) بجراح طفيفة ،  احيلا على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".

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