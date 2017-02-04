حيفا والمنطقة جسرالزرقاء: اصابة شقيقين بجراح خطيرة وطفيفة
جسرالزرقاء: اصابة شقيقين بجراح خطيرة وطفيفة بعد تعرضهما لاطلاق نار
باشرت الشرطة باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت في ، بلدة جسر الزرقاء ، بالمنطقة الساحلية ، تم اطلاق نار اتجاة منزل مواطن مما اسفر عن اصابة شقيقين من السكان هناك احدهما بالثلاثينات من عمرة بجراح خطيرة ، بينما الاخر البالغ من العمر نحو (15 عاما) بجراح طفيفة ، احيلا على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة باعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".
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