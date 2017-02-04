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أخبار محليات طوبا: اصابة شاب في حادث ضرب وهرب والبحث عن السائق الهارب

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الجليل الاعلى طوبا: اصابة شاب في حادث ضرب وهرب
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طوبا: اصابة شاب في حادث ضرب وهرب والبحث عن السائق الهارب

تواصل الشرطة التحقيق في الحادث

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 21:44:13 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء السبت في طوبا الزنغرية بالشمال ، وقع حادث طرق ضرب وهرب تخلله وعلى ما يبدو دهس شاب من قبل مركبة تجارية مسفرا عن اصابة الاول بجراح طفيفة احيل على اثرها للعلاج بالمستشفى.هذا وفي اعمال البحث والتمشيط التي شرعت فيها الشرطة تمت معاينة المركبة المشبوهة مرتطمة في حاجز تم وضعة هناك ، بسيارة دورية الشرطة مسفرا عن اضرار مادية طفيفة فيها ومن ثم مترجلا تاركا المركبة وهاربا وحيث تواصل الشرطة باعمال البحث وراءه جنبا لاعمال التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات ".

 

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