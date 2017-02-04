شالكه يشعل صراع الصدارة بالتعادل مع بايرن ميونخ

افتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة لصالح بايرن ميونخ بعد مرور 9 دقائق

سقط متصدر الدوري الألماني، بايرن ميونخ في فخ التعادل السلبي أمام غريمه التقليدي شالكة بهدفٍ لمثله في المباراة التي جمعتهما السبت على ملعب آليانز آرينا ضمن الأسبوع التاسع عشر من البطولة.

وافتتح المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة لصالح بايرن ميونخ بعد مرور 9 دقائق، قبل أن يعادل نالدو النتيجة لشالكة بهدفٍ في الدقيقة الثالثة عشر.

وبهذا التعادل أصبح في رصيد بايرن ميونخ 46 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن وصيفه لايبزيغ الذي سيلاقي بوروسيا دورتموند في مواجهة نارية مساء اليوم.في حين ارتفع رصيد شالكة إلى النقطة الثانية والعشرين في المركز الحادي عشر.وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها فاز هوفنهايم على ماينز بأربعة أهداف دون مقابل، وبوروسيا مونشنجلادباخ على فرايبورج بثلاثية نظيفة، وكولن على فولفسبورج بهدفٍ نظيف، وهيرتا برلين على إنلجوشتات بهدفٍ دون رد.