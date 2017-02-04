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أخبار عربية وعالمية صور: برج ايفل يتزيّن بألوان العلم الأولمبي.. والسبب؟

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برج ايفل يتزيّن بألوان العلم الأولمبي
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صور: برج ايفل يتزيّن بألوان العلم الأولمبي.. والسبب؟

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-02-05 07:41:06 A A

أضاءت باريس يوم 03.02.2017 برج ايفل بألوان العلم الأولمبي، ليضفي على مدينة الأنوار مزيدًا من التألق والجمال، وتأتي هذه الخطوة ضمن إطلاق حملة دولية خاصة في محاولة لباريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2024.. تابعوا الصور!

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