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تكنولوجيا هواتف ذكية رسميًا: أندرويد نوجا سيصل إلى أجهزة Galaxy A

تكنولوجيا

أندرويد نوجا سيصل إلى أجهزة Galaxy A
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رسميًا: أندرويد نوجا سيصل إلى أجهزة Galaxy A

أجهزة سلسلة Galaxy A 2016 ستحصل على أندرويد نوجا 7.0 الذي لايزال قيد التطوير

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-05 07:49:57 A A

حصل الجيل القديم من سلسلة جالكسي A على تحديثين رئيسين لنظام أندرويد وهي السلسلة الوحيدة من الهواتف غير الرائدة من سامسونج وتنال كل هذا الدعم. مع نفس السلسلة الخاصة بالعام الحالي 2016 فإنها أيضاً ستحصل على تحديث أندرويد نوجا بعد أن حصلت على مارشملو.


صورة توضيحية

أجهزة سلسلة Galaxy A 2016 ستحصل على أندرويد نوجا 7.0 الذي لايزال قيد التطوير. وهذا التحديث سيصل إلى كل الهواتف A3, A5, A7, A8, A9 و A9 Pro. من الجيد أن سامسونج ستقدم نوجا حتى على جهاز A3 الذي أطلقته نهاية العام الماضي وبمعالج ضعيف نسبياً.

كما وتمّ الاعلان أنه ليس هناك أية معلومات عن الإطار الزمني المتوقع لإرسال التحديث لكل هذه الأجهزة تدريجياً، لكن توقع أن عليك الإنتظار لوقت طويل حيث أن هواتف الشركة الرائدة مثل S7 والنسخة المنحنية منه و الجيل السابق S6 والمنحنية وإيدج بلس منه وحتى نوت 5 كلها يجب أن تحصل أولاً على نوجا حتى تبدأ بعدها بإرساله لهواتف سلسلة A 2016.

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