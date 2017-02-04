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أخبار محليات دخان كثيف يتصاعد من محطة الكرمليت في حيفا وإغلاق شوارع

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حيفا والمنطقة حيفا: دخان كثيف في محطة الكرمليت
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دخان كثيف يتصاعد من محطة الكرمليت في حيفا وإغلاق شوارع

المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر:

عملية الكشف عن مصدر الدخان تعتبر معقّدة وطواقم الاطفاء والانقاذ تعمل داخل نفق الكرمليت بهدف الوصول إلى المصدر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-04 12:25:03 A A

أفاد المركّز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر بأنّه: "تصاعد دخان كثيف من نفق محطة الكرمليت في شارع هنفئيم، هذا وهرعت 8 طواقم من حيفا الى المكان لتفحص مصدر الدخان الكثيف وفيما إذا تواجد ركاب في المحطات القادمة باتجاه منطقة الهدار، هذا ويشار إلى أنّ عملية الكشف عن مصدر الدخان تعتبر معقّدة وطواقم الاطفاء والانقاذ تعمل داخل نفق الكرمليت بهدف الوصول إلى المصدر" إلى هنا نصّ البيان.  


من المكان - تصوير: سلطة الإطفاء والانقاذ

وفي بيان لاحق لكايد ظاهر جاء فيه: "الكرمليت لا تعمل خلال أيّام السبت وعلى ما يبدو لا يتواجد أحد داخل المحطة أو في المحطات الاخرى. طواقم الاطفاء والانقاذ تحاول الوصول الى مصدر الدخان من هذه المحطة والدخان انتشر داخل النفق الى المحطات الاخرى" إلى هنا نصّ البيان.

وفي بيان لاحق لكايد ظاهر: "طواقم الاطفاء والانقاذ تمكنوا من الوصول الى مصدر الدخان داخل النفق واتضح ان النيران اشتعلت في عدد من عربات القطار وتعمل الطواقم على اخماد الحريق وسط دخان كثيف داخل النفق" إلى هنا نصّ البيان.

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