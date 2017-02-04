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تكنولوجيا هواتف ذكية 99% من شواحن أجهزة آبل المزوّرة خطيرة وتسبب الوفاة!

تكنولوجيا

99% من شواحن أجهزة آبل المزورة خطرة للغاية
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99% من شواحن أجهزة آبل المزوّرة خطيرة وتسبب الوفاة!

من بعض المخاطر الكبيرة..

عدم وجود عازل كافي لحماية المستخدم من التعرض لصدمة كهربائية قد تسبب الموت أو خلل في عمل وظائف أعضاء الجسم واحتمال التسبب بإشتعال النار في الجهاز

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-04 15:47:54 A A

وفقًا لتقارير وإحصائيات عام 2016 تبيّن أنّ "بعض الشركات المصنعة للأجهزة التقنية توصّي دائمًا بإستخدام الشاحن الأصلي لإعادة شحن بطارية الأجهزة، لكن لأسباب عدة تلجأ الناس بفترة ما لشواحن من طرف ثالث وغير أصلية، وهذا ما يعرضهم لمخاطر كبيرة".


صورة توضيحية

معهد معايير التجارة في المملكة المتحدة والذي يعد بمثابة الهيئة المسؤولة عن حماية المستهلكين أجرت دراسة واختبارات مكثفة على 400 شاحن لأجهزة آبل تم شرائها عبر الإنترنت، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن 99% منها خطرة ولم تتمكن من الوفاء بالحد الأدنى والأساسي من اختبار السلامة.

ومن بعض المخاطر الكبيرة، مثل: عدم وجود عازل كافي لحماية المستخدم من التعرض لصدمة كهربائية قد تسبب الموت أو خلل في عمل وظائف أعضاء الجسم، واحتمال التسبب بإشتعال النار في الجهاز. آبل بنفسها أجرت اختبارات على شواحن يتم بيعها على أمازون على أنها أصلية إلا أن 90% منها كانت مزيفة.

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