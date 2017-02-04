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أخبار عربية وعالمية مشاهد مؤثرة: عناق ودموع في أعقاب لم شمل عائلة سورية بعد عامين على الفراق

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مشاهد مؤثرة: لم شمل عائلة سورية بعد عامين على الفراق
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مشاهد مؤثرة: عناق ودموع في أعقاب لم شمل عائلة سورية بعد عامين على الفراق

مطار جون كنيدي في مدينة نيويوك الأميركية شهد على لم شمل الأسرة  

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-04 12:44:11 A A

استعادت عائلة سورية لم شملها، أمس، بعد عامين على الفراق والمعاناة، وذلك رغم قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وورد في موقع صحيفة ديلي ميل البريطاني أن مطار جون كنيدي في مدينة نيويورك الأميركية شهد على لم شمل الأسرة حيث عانق الأب فادي القصار البالغ من العمر 40 عاما أفراد عائلته بحرارة وبمشاهد مؤثرة للغاية، كما انهارت زوجته رزان بالبكاء من شدة التأثر، علما ان لديهما إبنتين هما: حنان (8 سنوات) وليان (5 سنوات).


عناق حار ومشاهد مؤثرة

وقال فادي القصار لصحيفة هارتفورد كورانت إنه "لا يستطيع وصف شعورة متمنيا أن يلم الله شمل العائلات كافة".

وكانت السلطات أرسلت رزان وبنتيها إلى الأردن من مطار في أوكرانيا، الأسبوع الماضي، بعدما ألغيت تأشيراتهم، بسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بحظر دخول المسافرين من 7 دول بينها سورية. وفي وقت لاحق، سمح للزوجة والبنتين بالسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، على اعتبار أنهم كانوا بين 872 لاجئا سمحت لهم السلطات الأميركية بدخول البلاد، بدعوى أنهم كانوا بدأوا رحلتهم بالفعل إلى الولايات المتحدة قبل صدور قرار الحظر.

ويعيش فادي القصار، الذي حصل على حق اللجوء عام 2015، حاليا في ولاية كونيتيكت (شمال شرقي أميركا). 

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