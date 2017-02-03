اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار

أخبار

سخنين والمنطقة ديرحنا: إصابة شاب بعد تعرّضه للطعن خلال شجار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار

لوبا السمري:

شرّعت الشرطة التي هرعت الى المكان ممسكة بزمام الامور في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-03 23:47:51 A A

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "توسّع مساء الجمعة في بلدة ديرحنا ، شجار بين عائلتين على خلفية خصومات قديمة، بحيث تخلله وعلى ما يبدو طعن شاب (23 عامًا) من السكان هناك مما أصابه بجروح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة وأحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا وشرّعت الشرطة التي هرعت الى المكان ممسكة بزمام الامور في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب البيان.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 غضب في أم الفحم بعد توزيع كراسة تشجع على التجنيد | [242 قراءة]
2 ترامب: كل الخيارات مطروحة للتعامل مع إيران | [178 قراءة]
3 نادٍ لعله الأول في تاريخ العرب/ ب.فاروق مواسي | [146 قراءة]
4 الطفلة بانا العابد لترامب: ساعد الأطفال السوريين | [127 قراءة]
5 مجلة: رونالدو الأعلى أجرًا في العالم بـ 88 مليون | [126 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 مسلسل خمس بنات الحلقة 43 HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
3 هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 4 الرابعة مترجمة HD | [0 مشاركة]
4 مولود برج الحوت: استمتع بنجاح مشروعك | [0 مشاركة]
5 جديد واتساب.. تتبع موقع المراسل لحظة بلحظة! | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب