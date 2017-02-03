سخنين والمنطقة ديرحنا: إصابة شاب بعد تعرّضه للطعن خلال شجار
ديرحنا: إصابة شاب (23 عامًا) بجراح متفاوتة بعد تعرّضه للطعن خلال شجار
لوبا السمري:
شرّعت الشرطة التي هرعت الى المكان ممسكة بزمام الامور في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات
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وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "توسّع مساء الجمعة في بلدة ديرحنا ، شجار بين عائلتين على خلفية خصومات قديمة، بحيث تخلله وعلى ما يبدو طعن شاب (23 عامًا) من السكان هناك مما أصابه بجروح وصفت ما بين طفيفة ومتوسطة وأحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا وشرّعت الشرطة التي هرعت الى المكان ممسكة بزمام الامور في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب البيان.
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