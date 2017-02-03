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أخبار عربية وعالمية تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيقابل برد فعّال وساحق

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تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية
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تحذيرات أمريكية لكوريا الشمالية: أي هجوم نووي سيقابل برد فعّال وساحق

ماتيس يزور كوريا الجنوبية، ثم اليابان، لطمأنة البلدين الحليفين بأن أمريكا الى جانبهما أمنيا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-03 23:47:48 A A

بعد قيامه بتهديد إيران، فتح دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الامريكية، جبهة جديدة على الساحة الدولية، بعد أن وجه تحذيرا الى كوريا الشمالية من أيّ هجوم نووي. وحذر وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس اليوم الجمعة، "كوريا الشمالية من أن أي هجوم نووي على بلاده سيقابل برد فعال وساحق".


من اليسار: وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس مع نظيره الكوري الجنوبي

وجاءت هذه التهديدات أثناء زيارة الوزير الجديد الى سيول عاصمة كوريا الجنوبية، في أول زيارة رسمية الى الخارج. ويشار إلى أن ماتيس يزور كوريا الجنوبية، ثم اليابان، لطمأنة البلدين الحليفين بأن أمريكا الى جانبهما أمنيا.
ويذكر أن البيت الأبيض وجه انتقادات الى موسكو.

ففي الوقت الذي يعتبر التقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اولوية بالنسبة الى ترامب، نددت سفيرته الجديدة الى الأمم المتحدة نيكي هايلي "بالاعمال العدائية لروسيا في اوكرانيا". وشددت هيلي امام مجلس الأمن على أنّ العقوبات ستظل مفروضة على موسكو "إلى أن تعيد روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم الى اوكرانيا".

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