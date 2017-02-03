أبناء كفرقرع يفوز 2-1 على طيرة الكرمل ويعزز مكانته في القمة
سمير يحيى رئيس ادارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع:
حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة وألف تحية لرئيس المجلس المحلي على دعمه المستمر واللا محدود
خلال المباراة
وبهذا الفوز يعزز الفريق القرعاوي مكانته في قمة الدوري برصيد 33 بالمرتبة الرابعة بينما يتجمد رصيد فريق طيرة الكرمل عند النقطة الـ22 ليبقى في المرتبة الـ11.
وأعرب سمير يحيى رئيس ادارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع عن سعادته وفرحته العارمة من تحقيق الفوز مشيرا الى أن الفريق القرعاوي قدم مباراة كبيرة واداء رفيع المستوى في مباراة صعبة للغاية أمام فريق مجرب يريد كل نقطة. وقدم سمير يحيى باسمه وباسم ادارة الفريق واللاعبين والجمهور القرعاوي تحيته وشكره الجزيل للمحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع الراعي الأول لفريق اتحاد ابناء كفرقرع على دعمه السخي، وقال: "حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة وألف تحية لرئيس المجلس المحلي على دعمه المستمر واللا محدود".