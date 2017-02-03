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رياضة وشباب رياضة محلية أبناء كفرقرع يفوز 2-1 على طيرة الكرمل ويعزز مكانته في القمة

رياضة وشباب

وادي عارة أبناء كفرقرع يفوز 2-1 على طيرة الكرمل
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أبناء كفرقرع يفوز 2-1 على طيرة الكرمل ويعزز مكانته في القمة

سمير يحيى رئيس ادارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع:

حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة وألف تحية لرئيس المجلس المحلي على دعمه المستمر واللا محدود

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من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-03 15:43:01 A A

 

حقق فريق اتحاد ابناء كفرقرع فوزا بيتيا مستحقا حين فاز على فريق طيرة الكرمل بالنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع العشرين لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب. وقدم الفريق القرعاوي مباراة كبيرة واداء رفيع المستوى استحق الفوز وبجدارة. وسجل اهداف كفرقرع كل من عمر مرة ومؤنس اغبارية بينما سجل هدف طيرة الكرمل اللاعب شاحر سيمان توف في الدقيقة الـ92 من المباراة في الوقت الضائع.
 

خلال المباراة
 

وبهذا الفوز يعزز الفريق القرعاوي مكانته في قمة الدوري برصيد 33 بالمرتبة الرابعة بينما يتجمد رصيد فريق طيرة الكرمل عند النقطة الـ22 ليبقى في المرتبة الـ11.

وأعرب سمير يحيى رئيس ادارة فريق اتحاد ابناء كفرقرع عن سعادته وفرحته العارمة من تحقيق الفوز مشيرا الى أن الفريق القرعاوي قدم مباراة كبيرة واداء رفيع المستوى في مباراة صعبة للغاية أمام فريق مجرب يريد كل نقطة. وقدم سمير يحيى باسمه وباسم ادارة الفريق واللاعبين والجمهور القرعاوي تحيته وشكره الجزيل للمحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع الراعي الأول لفريق اتحاد ابناء كفرقرع على دعمه السخي، وقال: "حققنا فوزا مستحقا في مباراة صعبة وألف تحية لرئيس المجلس المحلي على دعمه المستمر واللا محدود".
 

 

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