اغلاق
اغلاق
أخبار محليات الطيبي لمسؤول أمريكي: الادارة الجديدة توحي لنتنياهو وبينت بتصعيد الاستيطان

أخبار

القدس والقضاء الطيبي: الادارة الأمريكية توحي بتصعيد الاستيطان
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

الطيبي لمسؤول أمريكي: الادارة الجديدة توحي لنتنياهو وبينت بتصعيد الاستيطان

النائب د.أحمد الطيبي:

فكرة نقل السفارة الأمريكية للقدس هي تبني كامل للرواية الاسرائيلية واسقاط للحقوق الفلسطينية

الادارة الجديدة تشكل ايحاءً لنتنياهو وبينت لتصعيد الاستيطان والضم والدفع لمواجهات

هولستروم:

الادارة الجديدة لم تشكل وتقرر نهائيًا بعد سياساتها في المنطقة

كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم! كبسولات قهوة بطعمات مميزة.. اضغطوا هنا واختاروا الرزمة المناسبة لكم واستمتعوا بجلسة قهوة ولا اطيب!
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-03 15:11:34 A A

عمم مكتب النائب د.أحمد الطيبي ، بيانا ورد فيه: "عُقِد صباح اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن إجتماع بين النائب د.أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير - القائمة المشتركة، مع تود هولستروم، مسؤول ملف الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي الدائرة المسؤولة عن اصدار تقرير سنوي عن وضع الأقلية العربية في اسرائيل أيضًا. وبدوره عرض النائب الطيبي على هولستروم أوضاع الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل، والتمييز الذي تنتهجه حكومة نتنياهو ضدها، وما يتعرض له المواطنون العرب من تمييز وظلم وخاصة في موضوع التخطيط والبناء وهدم البيوت، مستشهدًا بما جرى في قلنسوة وأم الحيران".



وتابع البيان: " كما وأجاب الطيبي على الأسئلة العديدة التي تم طرحها وقدّم الأرقام والقرائن حول ما جرى في أم الحيران وقلنسوة وطالب بالاهتمام اكثر بمتابعة سياسات التمييز العنصري اللاحقة بالأقلية العربية الفلسطينية في الداخل من قِبل اسرائيل واذرعتها السلطوية. ثم توقف الطرفان عند القدس والمسجد الأقصى المبارك والاقتحامات. وأشار الطيبي الى أن فكرة نقل السفارة الأمريكية للقدس هي تبني كامل للرواية الاسرائيلية واسقاط للحقوق الفلسطينية وما من شك انها قد تؤدي لردة فعل شعبية واسعة بكل الاتجاهات".

وجاء في البيان: "وحول الاستيطان قال الطيبي بأن الادارة الجديدة تشكل ايحاءً لنتنياهو وبينت لتصعيد الاستيطان والضم والدفع لمواجهات. وبدوره، قال هولستروم، إنّ "الادارة الجديدة لم تشكل وتقرر نهائيًا بعد سياساتها في المنطقة"، ليرد الطيبي بالقول: "صحيح اننا امام ادارة جديدة متحيزة اكثر ولكننا مقتنعون بأهمية ارسال رسالتنا واسماع صوت معاناتنا في كل موقع، الى جانب نضالنا الميداني والمحلي" إلى هنا نص البيان.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 أئمة مساجد: أذان الفجر سيبقى يصدح | [308 قراءة]
2 إتهام أب من المثلث بالاعتداء على طفله | [265 قراءة]
3 النّاصرة: القفزة عمال 1 تفتتح فروعا جديدة | [249 قراءة]
4 الحلقة 5 من مسلسل هذه المدينة ستلاحقك مترجم | [230 قراءة]
5 إصابة 19 شخصًا في حادث على شارع 6 | [192 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 كفركنا: ادارة المجلس تزور المربي ادهم طه | [0 مشاركة]
2 مسلسل خمس بنات الحلقة 43 HD اونلاين 2017 | [0 مشاركة]
3 هذه المدينة ستلاحقك الحلقة 4 الرابعة مترجمة HD | [0 مشاركة]
4 نادي الطيرة يفرض التعادل بدون أهداف على عيروني طبريا | [0 مشاركة]
5 هبوعيل شفاعمرو يفوز على إخاء عكا بهدف نظيف | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب