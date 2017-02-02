ديرحنا: إصابة شاب (29 عامًا) بجراح متوسطة إثر تعرّضه للطعن

شرّعت الشرطة في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح بعد

وصل بيان صحفي صادر عن لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، جاء فيه: "تعرّض مساء الخميس، في ديرحنا وبالقرب من المركز الجماهيري هناك، شاب (29 عامًا) من السكان، وعلى ما يبدو للطعن مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة وأحيل على أثرها للعلاج في المستشفى. هذا وشرّعت الشرطة في أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح بعد"، بحسب البيان.