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الحريري: حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم لا يمكن التفريط به ويجب إدانة إسرائيل

سعد الحريري:



لبنان لا يتحمل هذا الكم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم أن يعودوا لأن المعاناة تزداد في ظل وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري

هناك مغتصب في الأراضي الفلسطينية وهو إسرائيل ونرى نتيجة أعماله اليوم ويجب إدانتها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-02-02 23:46:04 A نشر: 2017-02-02 23:46:04 A