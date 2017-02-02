محمد دحلان يقيم اطارا سياسيا جديدا ردا على قرارات حركة فتح ضده

ديمتري دلياني:

ديمتري دلياني-عضو المجلس الثوري لحركة فتح يؤكد اقامة الاطار وينفي أن يكون بديلا لفتح



المؤتمر المزمع عقده قد يعقد في القاهرة نتيجة لسهولة الوصول اليها



دحلان على اتصال دائم مع قيادات فتحاوية في الضفة وغزة والخارج بهدف تنسيق المواقف



ما نقوم به لا يشكل انقساما او انشقاقا، والمؤتمر الذي نعد له يعتبر تأكيدا لتمسكنا بحركة فتح ومصلحة الحركة، وهذا هو موقف كل القيادات بمن فيهم محمد دحلان

علمت "كل العرب" عن وجود تحركات لتنظيم مؤتمر سيدعو له النائب محمد دحلان ، سيضم نحو 2000 كادر فتحاوي من قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، وذلك رداً على المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عُقد في رام الله نهاية نوفمبر الماضي.



ديمتري دلياني



ونفى عضو المجلس الثوري لحركة فتح ديمتري دلياني أن تكون قد تمت الترتيبات لعقد المؤتمر الشهر المقبل في القاهرة، وأكد أن دحلان لا يزال يجري المشاورات بخصوص عقد المؤتمر وأن القاهرة هي المرشحة لاستضافة المؤتمر، وذلك لسهولة الوصول اليها خاصة للأعضاء من قطاع غزة.



وفي حديث خاص بـ"كل العرب" قال ديمتري إن "اللقاء الموسع يشمل شخصيات فتحاوية كثيرة لها علاقات طيبة مع دول الجوار وقد يعقد اللقاء في القاهرة او في اي دولة مجاورة".



وأضاف دلياني: "الفكرة الاساسية من هذا المؤتمر أن يخرج بأوراق عمل وهو ليس موازيا لمؤتمر فتح والهدف النهوض بحركة فتح بعد أن حلت بها المصائب".

وأكد دلياني أن "هناك عددا كبيرا من قيادات فتح تم الحاق الظلم بها وتم استثناؤهم بطريقة غير قانونية وهؤلاء قيادات تاريخية ومناضلة، وعليه سيعقدون لقاء وسيطرحون وجهة نظرهم فيما يحصل في الحركة"، واضاف: "كل ما نقوم به لا يشكل انقساما أو انشقاقا، هذا الامر غير قابل للنقاش بالمرة، والمؤتمر يعتبر تأكيدا لتمسكنا بحركة فتح ومصلحة الحركة، وهذا هو موقف كل القيادات بمن فيهم محمد دحلان".



وأكد ديمتري أن القيادات الفتحاوية التي تعمل على عقد المؤتمر لا تطرح فكرة ايجاد بديل للقيادة الحالية لان لها شرعيتها لكن عليها عدم تجاهل شرعية الاخرين.



وكشف ديمتري دلياني لـ"كل العرب" عن أن دحلان على اتصال مع معظم قيادات حركة فتح منهم من هو داخل الهيكل الذي تم تشكيله بعد ما سمي المؤتمر السابع وعدد اخر مع من هو خارج الحركة، واضاف: "دحلان على تواصل مع جميع ابناء الشعب الفلسطيني، وهناك اتصالات مباشرة معه وهناك تنسيق تام مع دحلان، ونحن نسعى الى تشكيل اطار منظم لكن من خلال حركة فتح وليس خارجها، وتجرى لقاءات يومية في الضفة الغربية وخارجها والحديث عن نخبة واسعة من القيادات وقد تجاوز عدد هؤلاء الالفين".