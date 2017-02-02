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صحة اخبار وتقارير تناول الفول السوداني يحمي من أمراض كثيرة..تعرف عليها

صحة

الفول السوداني يحمي من أمراض كثيرة
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تناول الفول السوداني يحمي من أمراض كثيرة..تعرف عليها

بالإضافة لحمايتها من الأمراض المذكورة فهي تقلل من أعراض الشيخوخة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-06 14:25:50 A A

يحمي تناول الفول السوداني من أمراض كثيرة، وأبرزها مرض السرطان والزهايمر والسكري وأمراض القلب، حسب ما يؤكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.



وفي حوار للدكتور مع موقع قناة العربية، قال أن الدراسات العلمية الحديثة، أثبتت أن الفول السوداني يحتوي على عناصر غذائية كبيرة من شأنها رفع كفاءة الجهاز المناعي للجسم. وبالإضافة لحمايتها من الأمراض المذكورة فهي تقلل من أعراض الشيخوخة، وقد أشار الدكتور إلى أن الفول السوداني يحتوي على 25% من البروتينات مما تساعد على تجديد أنسجة الجسم.

وأكد بدران: "قشرة الفول السوداني تحتوي على مضادات أكسدة، وبه مادة خصبة لتجديد الخلايا والحفاظ على النضارة، وزيته نباتي غني بالبروتين ومضادات الأكسدة والأملاح المعدنية المهمة للجسم". وأضاف: "الفول السوداني غني كذلك بمادة النياسين، التي تحمي الجسم من الزهايمر ومنع تكون حصوات المرارة، كما أنه غني بالألياف التي تساعد الجسم في التخلص من السموم وإنقاص الوزن وطرد السموم من الجسم والحماية من الربو".

وإختتم حديثه بالقول: "ان الفول السوداني يحتوي أيضاً على مادة "التربتوفان" التي تنتج مادة السيروتنين بالجسم، وبالتالي تحمي الإنسان من الاكتئاب والتوتر وتؤدي لتعديل المزاج العام".

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