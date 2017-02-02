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تكنولوجيا هواتف ذكية إنستجرام تستعد للسماح بإضافة أكثر من صورة في المنشور

تكنولوجيا

إنستجرام تسمح بإضافة أكثر من صورة في المنشور
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إنستجرام تستعد للسماح بإضافة أكثر من صورة في المنشور

يمكنك إختيار ما يصل إلى 10 صور دفعة واحدة. بعد ذلك، يمكنك إضافة الفلاتر المفضلة لديك لكل صورة واحدة تلو الأخرى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-03 09:36:41 A A

بعد أن كانت شبكة إنستجرام لا تسمح في نشر مجموعة من الصور في ان واحد، مثل ألبوم من نوع ما، فها قد تكون هذه الميزة متاحة قريبًا لمستخدمي إنستجرام.


صورة توضيحية

هذه الميزة هي حاليًا قيد الإختبار في تطبيق إنستجرام التجريبي لمنصة الأندرويد، على الرغم من أن هناك بعض المستخدمين الذين حصلوا بالفعل على هذه الميزة في تطبيق إنستاجرام الرسمي، حتى لو أنها لا تعمل بعد على النحو المنشود.

ومن غير الواضح كم من الوقت ستستغرقه شبكة إنستاجرام قبل أن تقوم بإصدار هذه الميزة لكافة المستخدمين، ولكن بمجرد وصول هذه الميزة إليك ستكون قادرًا على الضغط مطولا على صورة معينة في مكتبة الصور داخل هاتفك الذكي للدخول إلى وضع الإختيار المتعدد وإختيار كافة الصور التي تريد مشاركة في المنشور، مع العلم بأنه يمكنك إختيار ما يصل إلى 10 صور دفعة واحدة. بعد ذلك، يمكنك إضافة الفلاتر المفضلة لديك لكل صورة واحدة تلو الأخرى، ومن ثم نشرها على شكل ألبوم كامل في حسابك الشخصي على شبكة إنستاجرام. أولئك الذين يقومون بمتابعتك سيرون صورة واحدة في المنشور، ولكن سيكون بإمكانهم الإنتقال إلى الصور الأخرى.

إذا كنت تستخدم تطبيق الإنستجرام التجريبي، ستكون قادرًا على إختيار مجموعة من الصور وتعديلها، ولكن ستفشل في نشرها على حسابك الشخصي بسبب وجود مشكلة في الميزة. على أمل أن تمر فترة الإختبار ليكون بإمكان المستخدمين نشر المنشورات المتعددة الصور في المستقبل القريب.

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