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صحة التغذية الصحيحة 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

صحة

7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة
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7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

هناك بعض الأطعمة مثل القهوة، والكحول، والأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالتوابل تبين أنها تزيد نسبة الحموضة في المعدة لدى معظم الناس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-02-02 08:15:02 A A

تعتبر الحموضة أحد المشاكل الصحية التي يعاني منها كثير من الناس، وتتسبب في حرمانهم من التمتع بالمأكولات التي يفضلونها، وخصوصًا الحارة منها. وعادة تفرز المعدة مجموعة من الأحماض، أهمها حمض الهيدروكروليك ومجموعة من الإنزيمات المطلوبة لهضم الطعام، لكن، ولأسباب مختلفة، تفرز المعدة أحياناً كميات زائدة من حمض الهيدروكروليك مسببة الحموضة.


صورة توضيحية

وللتخلص من الحموضة والتي تعتبر مصدر إزعاج لكثير من الناس، هناك 7 نصائح مثالية ستجعل من يعانون على الدوام من مشاكل الحموضة، يستمتعون بتناول الطعام دون منغصات، وفق ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- الإبتعاد عن الأطعمة المسببة للحموضة
هناك بعض الأطعمة مثل القهوة، والكحول، والأطعمة المقلية، والأطعمة الغنية بالتوابل تبين أنها تزيد نسبة الحموضة في المعدة لدى معظم الناس، لذلك ينصح بتجنبها لمن يعانون من حرقة المعدة.

2- عدم الإفراط في تناول السكر
أكدت الدراسات أن تناول كميات زائدة من السكر يرفع من حموضة المعدة مما يزيد الأمر سوءًا بالنسبة لمن يعانون من حرقة المعدة، كما أن الكميات الكبيرة من الكربوهيدرات والموجودة في السكر تؤدي إلى خلل في أحماض المعدة.

3- إستبدال القهوة بالشاي الأخضر
إذا كنت تشعر بأن تناولك الزائد للقهوة يرفع من الحموضة لديك، فعليك باستبدالها بالشاي، خاصة الشاي الأخضر وغيره من البدائل الصحية.

4- إنقاص الوزن
وجدت دراسة بحثية أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أكثر عرضة للمعاناة من الحموضة ثلاثة أضعاف مقارنة بأولئك من أصحاب الوزن الطبيعي.

5- مضغ العلكة
وجدت دراسة أخرى أن مضغ العلكة، والتي لا تحتوي على نكهة النعناع يمكن أن تقلل الحموضة، حيث إنها تعمل على إفراز المزيد من اللعاب والذي تعتبر إنزيماته مهدئة للحموضة.

6- تجنب التوتر
من المعروف أن التوتر يؤدي إلى تفاقم الحموضة، وذلك بسبب بعض التغيرات الهرمونية في الجسم، لذا ينصح بتجنب التوتر للتخلص من الحموضة.

7- تقسيم وجبات الطعام
تناول كميات قليلة من الطعام على مرات عدة أثناء اليوم وعدم الإكتفاء بالوجبات الرئيسية، يعتبر أحد السبل الفعالة في علاج الحموضة.

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